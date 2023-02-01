細胞治療為因脊髓損傷而全身癱瘓的傷者帶來脫離臥床的希望；中國醫藥大學附設醫院1日公開成果，1名42歲因頸椎骨折全身癱瘓的張先生，經手術、復健、針炙仍全身癱瘓臥床，靠呼吸器輔助呼吸，且裝尿管導尿；經自費接受要價不斐的細胞治療，一個月即脫離呼吸器，半年後已可自己用手吃飯，醫師評估未來患者很有機會進步到敲鍵盤打電腦、自己操控輪椅代步。

該名患者110年12月登山意外墜落，造成頸椎第5到7節頸椎骨折，經送往中國附醫急救，術後仍頸部以下全身癱瘓，意外發生一個月，他仍呈現全癱、必須靠人餵食，也以呼吸器輔助呼吸，且插尿管帶尿袋，經脊椎中心匯集神經外科等專家團隊合力評估，病人接受自體骨髓間質幹細胞治療，很快的脫離呼吸器，並於半年後可靠輔助舉手拿湯匙吃飯，第7個月，在尿動力學檢查中，可以看到其括約肌肌電圖訊號增強，顯示局部逼尿肌肌肉神經反應在進步中。

中國附醫脊椎中心副主任、神經外科部微創脊椎神經外科主任邱正廸指出，病人自述，接受細胞治療後，從感覺身體不是自己的、無法坐臥床頭，到目前雙手力量逐漸穩定，開始能使用輔具吃飯，過去無法感覺尿意，現在雖插尿管，但會感覺到想尿尿。

邱正廸說，脊髓一旦損傷就會造成不同程度的運動或感覺功能喪失，造成運動感覺機能障礙、排尿排便障礙、呼吸機能障礙、性功能障礙、皮膚併發症障礙、自主神經機能異常等開題，其中僅約10％的患者能夠恢復到正常的生活。現行治療以手術減壓、穩定與治療原發性損傷區域，或使用藥物干預防止繼發性損傷為主，但都無法使脊髓神經再生讓患者回復到過去生活自如的狀況。

透過細胞治療，可提供神經細胞修復的環境和養分，同時更具有組織保護免疫調節、再生等功能，因此幹細胞治療成為脊髓損傷後神經再生修復的新策略，該院也從110年5月為10名全癱患者進行細胞治療，其中張先生的進步最令人振奮。