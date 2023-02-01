國民黨立委陳玉珍今（1）日拜會陸委會主委邱太三，討論兩岸小三通繼續、民航點增加等議題，但原本陳玉珍與邱約在立院相見，時間一到卻等不到邱，她乾脆直接殺到陸委會找人怒問「現在什麼情況」！

據東森新聞報導，陳玉珍原定今上午10點在立法院與邱太三見面，甚至為此沒跟行政院長陳建仁見面，沒想到遲遲等不到邱，讓她有點火大，於是帶著助理直接從立法院走到陸委會找人，甚至怒問陸委會人員「現在告訴我要怎麼處理？是什麼情況？」。不過，最後陳玉珍和邱太三兩人終於在陸委會見了面。

會面結束後，陳玉珍在臉書發文提到，她提出的「小三通申請手續簡便化」、「小三通開放台籍人士使用」與「增加小三通航班」三個訴求，邱太三表示充分理解金門鄉親的需求，也會在近日內召開跨部會會議，充分轉達她與金門鄉親的期待和需求，在疫情可控的情況下，朝正面樂觀的方向推進。而依風傳媒報導，陳玉珍稱原本與邱太三約好在她的辦公室討論，但邱有事耽擱。