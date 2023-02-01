台股新春開盤三天來氣勢如虹、漲近500點，外資也回頭！素有「多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫1日指出，外資過去二年撤出台股逾2兆元，今年以來才買超2千億元，只是「冰山一角」，上半年台股指數應在「萬四」至「萬六」，下半年隨景氣回升，可望上「萬七」甚至衝「萬八」。

張錫分析，今年台股有四利多，一是美國聯準會2023年3月會是最後一次升息，2024年估會開始降息，升息利空消失。就期貨買盤預估，今年頂多二月、三月會各升一碼，因為通膨明顯下來了，利率升到5％就會停、不會到5.25％，五月不會再升。

二是外資會持續回流，外資在2022年賣1.2兆、2021年賣1兆，共2兆多，現在回來只是冰山一角；三、政府基金活水估有千億元。

第四大利多則是大陸解封。張錫指出，今年有個意外利多就是大陸解封，這個影響很大，因為大陸的手機需求占全球30％，去年少的一億支手機今年可望再回來，換機力道上來有利半導體發展，去年跌深的手機股可留意，另外，電動車、雲端需求也很好，PC要到明年需求才會回來，另外，解封後會恢復正常，大家恢復工作也有利消費。

張錫進一步指出，今年全年仍有三利空，一是企業獲利可能有雙位數衰退，二、加上新台幣升值會影響獲利，三、台積電第一季、第二季是業績谷底，所以上半年不好，但資本支出完成後，2024年業績會起飛。他認為，台積電不易再回到巴菲特防線、機率很低。

就全年配置，張錫建議，2023年上半年基本面仍不好，所以上半年股債布局皆以績優股債為主，大型的科技、傳產股優先布局，債券以投資級債為優先。下半年以科技股尤其中小型為主。