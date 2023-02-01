勞動部今天公布無薪假（減班休息）情況，其中支援服務業（旅行社）仍有1269家、6714人放無薪假，製造業則有270家、5076人實施，勞動部官員表示，本期有中大型的工具機廠商實施減班休息，雖然仍未超過上次高峰的6000多人，但仍要觀察後續變化。

據勞動部公布無薪假事業單位計2274家、1萬5190人實施，較過年前增加121家、994人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司司長黃維琛表示，受到訂單減少影響，製造業可能會先減少加班、鼓勵休假，才會走到實施減班休息，本期製造業增加達463人，以某中大型工具機廠商增加300較多人，某金屬機電工業及電子零組件業也分別增加逾100人，他也說，通報實施減班休息的廠商中不乏有上市上櫃公司。

至於本期多個內需服務業人數也略增，支援服務業（旅行社）也增加290人，黃維琛分析，從桃園機場進出人數來看，疫情前2019年每月約400萬人，但今年1月雖然回溫、但也僅達130萬餘人次，仍未完全恢復，但隨著管制措施鬆綁，預估可望逐漸好轉。