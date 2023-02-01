Tiffany & Co.與Nike日前才剛宣佈雙方合作推出的Nike x Tiffany & Co.聯名產品，NBA球星詹皇 (Lebron James）已搶先穿上全系列商品亮相，除了官方釋出的聯名球鞋外，還包括了雙方聯名的棒球夾克、純銀配飾等，Tiffany藍的NIKE勾勾，勾起人們搶購的慾望。

詹皇搶先穿 Tiffany與Nike聯名全系列商品。（擷自Los Angeles Laker twitter)

為慶祝Air Force 1誕生40周年，首發釋出的聯名Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋，是以經典Air Force 1球鞋為基礎，並冠上Tiffany & Co.創立的年份1837，鞋側的白色NIKE勾勾LOGO換上了Tiffany藍，另有口哨、鞋拔、鞋刷等純銀配飾品等聯名商品，預計將在3月7日起發售，沒想到詹皇不僅搶先穿上，且加碼穿上尚未曝光的聯名夾克。

Tiffany & Co.與Nike合作聯名純銀口哨。（Tiffany & Co.提供）

尚未曝光的深藍色聯名夾克，同樣有Tiffany藍的NIKE勾勾，且繡上勝利女神、紐約等圖案，背後則有Tiffany & Co.與Nike雙品牌LOGO。