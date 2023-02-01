李千娜（左二）在影廳清唱電影片尾曲。（禾力文創提供）

由新銳導演姜寧執導，李康生、李千娜等人主演的賀歲片《山中森林》，上映兩周票房突破1千200萬，在眾多片商、強片瓜分影廳下，以八成滿座率下以小廳數異軍突起，劇組更拉長戰線，希望電影能細水長流，一路上映到228連假檔期，甚至在年節後影人也持續跑映後座談催票房。

近日1場映後座談，女主角李千娜進場前恰好電影正在播放自己演唱的片尾曲，一時興起跟著清唱起來，與廳內300位影迷同歡，不少觀眾也很喜歡這首電影同名片尾曲＜山中森林＞，對於李千娜跟G5SH的組合感到既驚喜又無違和。＜山中森林＞已數位發行。

映後觀眾問了許多問題，有一題是問李千娜對電影中小靜這角色在尺度及情慾上的演繹，李千娜回答說：「當時接下角色並沒有想那麼多，但在跟導演討論後覺得小靜這個角色必須透過與李康生激情的演出，來提點角色的悲情與無奈，所以是很必要的，自己很願意為角色犧牲，為電影突破，但也很確定這是第一次也是最後一次大尺度的演出。」