新北市政府為落實動物保護政策，每2年針對持有動物表演許可證的休閒場所舉辦評鑑考核。新北動保處日前針對轄內的野柳海洋世界、鹿羽松牧場及準休閒農場等3家業者，依據業者經營管理、環境設施、動物狀況、營運制度、動物福利等執行狀況做評鑑，結果2家業者獲得良級、1家普通級。

本次評鑑獲得良級的分別為萬里區的野柳海洋世界與金山區的鹿羽松牧場。萬里海洋世界有鯨豚、海豹展演，業者表示，新進飼育員須進行3個月的基礎訓練，熟悉動物基本知識、場內環境、練習簡單餵食互動，同常需要3年以上時間才能成為資深飼育員。

萬里海洋世界強調，園區內每日會有多名飼育員一起觀察動物狀況，針對鯨豚育幼池也會每天觀察3至5次，每場展演皆有飼育員在場，鯨豚、海豹展演一天不超過2場；每場展演時間不超過15分鐘。

金山的鹿羽松牧場飼養梅花鹿、羊駝、綿羊豬、侏儒羊等動物，評鑑委員認為業者在飼養管理上花了很多心思，如羊隻飼養環境裝設木橋，豬隻飼養環境擺設石塊和輪胎，以提升環境豐富度。台北市立動物園助理研究員彭仁隆則建議，設置更多教育解說牌，以加深民眾動保教育觀念，該牧場評鑑也獲得良級。

至於獲得普通級的五股區準休閒農場，場內飼養天竺鼠、蛙、龜、蛇、雞、鴨、鵝等多種動物，也者也維持良好的飼養環境，不過台北市立動物園輔導員陳賜隆認為，引進動物時應考慮動物對環境適應的能力，飼養環境若能打造成貼近動物的仿原生環境會更好。

動保處表示，許多農場、民宿、餐飲業等業者為吸引民眾前往消費，標榜飼養可愛動物，提供民眾餵食互動、拍照打卡，這些展演場所如涉及營利行為，需依動物保護法申請許可證；此外，業者如進口野生動物須遵守野生動物保育法規定經中央主管機關同意；動保處也呼籲民眾，飼養動物應提供安全舒適的環境並善待動物，以免違反動保法遭罰。