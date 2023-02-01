「2023中台灣元宵燈會」精彩活動一次看！觀旅局指出，中台灣元宵燈會今年首度移師美拍勝地中央公園，一連9天將於2月4日至2月12日璀璨登場；除應景精緻花燈，開幕日還邀請到朱宗慶打擊樂團2、人氣歌手韋禮安等輪番獻藝，還提供各種搭乘接駁方式，讓民眾一次掌握。

2023中台灣元宵燈會週六登場，燈會期間交通管制圖。(台中市政府提供)

2023 中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於週六2月4日在中央公園登場！全台規模最大水上主燈、6大主題燈區、超過30組燈組，將公園轉化為日夜都唯美好拍的絢爛樂園。燈會正式啟用前，各主題燈區、光環境不定時分區亮燈測試，夜間燈光璀璨，格外吸睛。

觀旅局說，今年燈會特邀請台中在地知名文創市集lolemarket（小蝸牛市集）推出「 PARK兔 」主題企畫市集。燈會期間集結219個品牌，攤位屬性包含圖文創作、花藝植物、手作良物、小食飲品、毛孩用品及香氛居家，眾多獨立創作品牌推出以兔兔為元素創作的限定商品、造型甜點。

觀旅局表示，民眾不僅能夠品嚐各種美食外，也可欣賞手作職人獨一無二的創意，每項作品都極具代表性。市集造景與中央公園地景特色融合，搭配燈會限定燈光效果，將為遊客創造有別以往的燈會市集的體驗，絕對讓前來賞燈的民眾不虛此行。

觀旅局強調，低碳永續是中央公園建設理念，也是燈會策展主軸之一，期許遊客透過搭乘大眾運輸或騎乘YouBike抵達展區，一同為環境永續盡份心力。市府規畫在週末（2月4日、2月5日、2月11日、2月12日） 啟動免費接駁專車，從下午4時至晚上8時可在捷運市府站、捷運松竹站搭專車直達會場。