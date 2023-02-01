勞動基金運用局副局長劉麗茹今（1）日指出，1月整體國際金融市場確實有回升，初估1月勞動基金整體獲利可望達1,500多億元，可將去年12月單月虧損1,100多億元完全回沖，希望是好的開始；對於未來仍謹慎看待，景氣雖比較下滑，仍正面看待，景氣仍有增長。