周靄宏為〈泰國洗〉搭訕正妹，開房間拍MV。（周靄宏提供）

周靄宏面對正妹女主角不敢造次。（周靄宏提供）

周靄宏為〈泰國洗〉MV隨機搭訕正妹。（周靄宏提供）

身價上億的珠寶商歌手周靄宏去年發行首張專輯《勞力士Rolex》，創作力驚人的他，連出國度假都能迸發靈感！又寫出新歌〈泰國洗〉，更扯的是，他模仿起知名配對網紅「黑男」，直接在路上搭訕「約妹」回飯店房間拍MV，他苦笑表示「路邊隨機找正妹回飯店房間拍MV真的很困難，應該大多數的人都覺得我是變態叔叔吧！」花了10幾個小時、搭訕了至少上百名女生，最後才找到女主角。

周靄宏透露，他一早就到百貨公司物色正妹，因為語言不通，只能用簡單英文，但許多人依然聽不懂，後來他用google將中文翻譯成泰文，表明「不是色情片」並且會獲得一小時4000元泰銖的薪酬，成功約到4、5組，但不是被朋友勸退就是放鳥，他們就又得重新找，坦言「其實真的很累人」，大家的防衛心其實還是蠻高的。

所幸，後來找到一名叫「Yanisara」的女孩，職業就是平面模特兒，表明願意擔任MV女主角，周靄宏透露這名女孩的男友是日本籍的饒舌音樂混音師，因此對饒舌歌手特別有親切感，但在拍攝之前女方有要求要對拍攝腳本，也確認過臉書、IG，確定周靄宏不是來路不明的人，並在拍攝前後都與男友視訊報平安，他還爆料據說Yanisara爸爸是泰國的高官，男友的老闆有黑道背景，因為MV中有床戲，還好只是小兒科等級的親密互動，笑說：「害我緊張了一下，皮要繃緊一點，真的不敢造次，我們有跟她講好，絕對沒有腥羶色。」最後也順利拍攝完成。

有趣的是，周靄宏此趟泰國行，竟登上泰國知名夜店PANDA CLUB表演，他表示這次剛好有個機會接洽到PANDA CLUB，讓他上去唱5首歌，而這也是該間夜店第一次讓嘻哈歌手表演，以往都只有DJ秀，而他表演時台下的泰國年輕人也非常捧場，讓他直呼是蠻新鮮的體驗。