誰才是老大？看陳建仁拜會游錫堃「這幕」 媒體人驚呼：真閣揆是「他」 @ChinaTimes ​

陳建仁內閣已正式上路。媒體人張禹宣發現，在陳建仁與行政院副院長鄭文燦拜會立法院時，出現了鄭被眾人圍繞的一幕，讓他直呼「陳建仁成了『兒閣揆』」。對此，前立委郭正亮也認為，鄭文燦將接掌行政院「媒體」、「行政立法」在內的五個「介面」，因為陳建仁沒有能力處理它們，他也預言，陳恐將在總質詢時，找人代替自己回答問題。

郭正亮今（1）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，鄭文燦將接管的五個「介面」，分別是：「媒體」、「部會整合」、「中央與地方」、「行政與立法」、「行政院與黨中央」。

郭正亮解釋，要處理這五個介面的難度是非常高的，因為相關經驗是需要累積的，但陳建仁沒有當過第一線主管、地方民代和首長，而是直接當了沒有實權的副總統，因此上述五個「介面」是不可能教得會的。

郭正亮也以節目主持人馬千惠舉例，指出要主持政論節目難度很高，馬能主持，就代表她懂的東西很多，「否則妳憑什麼主持？」

郭正亮預言，由於陳建仁沒有處理五個「介面」的能力，因此在立院總質詢時，除非碰到涉己事務，否則可能會請人代替他回答問題，因為若親自回答，結果答案是錯誤的，那麼後果會很嚴重，「搞不好會成為一個哏」。