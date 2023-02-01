腎結石在台灣盛行率高，平均每10人就有1至2人會有腎結石困擾，桃園一名50歲男子長期右側腰部痠痛，且反覆泌尿道發炎，先前未特別檢查，直到近日嚴重到發燒住院，才檢查種種症狀都是腎結石導致。醫師提醒，民眾若發現單側腰部痠痛或出現血尿，就須趕緊就醫檢查，患者術後則需多喝水與注意飲食，減少復發問題。

楊梅天成醫院泌尿科醫師彭元宏指出，該患者過去長期右側腰部痠痛，且泌尿道反覆發炎，都沒有特別就醫檢查，直到有次嚴重到併發發燒症狀，到泌尿科門診就醫，住院進行詳盡檢查，才發現根本原因是腎結石導致多發性結石，後來透過軟式輸尿管鏡碎石手術取石，一次就處理完畢。

腎結石在台盛行率高，據統計，國人平均每10人就有1至2人會有腎結石困擾。彭元宏說明，男性發生比例較女性高，且好發季節為夏季，若天氣熱流汗多，攝取水分不足時，就容易誘發腎結石。

彭元宏表示，腎結石典型症狀為單側腰部痠痛，有時也有血尿症狀，嚴重者可能併發泌尿道發炎感染甚至發燒，腎結石患者有約2至3成可能併發泌尿道感染，若反覆發炎則建議民眾盡快就醫檢查。

腎結石一般有3種治療方式，彭元宏說，第一種為「體外震波碎石術」，為非侵入性手術，適用2公分以下單一結石，利用震波能量將結石震碎讓其排出，不需住院且恢復速度快，但成功率僅7至8成，若太大、太硬的結石就比較不適合此方式。

第二種是「經皮腎造廔截石手術」，適用大於2.5至3公分的結石或多發性結石，雖疼痛感較高、需住院，為侵入性手術，但成功率達95％以上，術後需1至2周恢復時間；第三種則是近10年新型內視鏡手術「軟式輸尿管鏡碎石手術」，適用3公分以下單一結石，或多發性結石及雙側性結石，屬於術後恢復速度快得微創手術，成功率將近95％，通常患者出院2至3天就能回到工作崗位。

彭元宏也提醒，根據統計約有50％以上結石患者會有復發狀況，因此建議術後要持續到泌尿科追蹤。建議患者平時要多喝水，夏季建議喝2500cc、冬季建議2000cc以上，飲食方面則要注意盡量避免過鹹食物，以清淡為主，也要減少攝取巧克力、菠菜、韭菜、地瓜、堅果以及豆漿或豆腐等豆類製品，也要避免補充過量的維生素C，減少復發情況發生。