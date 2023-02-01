燈會有保庇 神明也加持！寺廟熱情響應十二行政燈區 賞燈拜拜一起來

「光源台北 — 2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行（2月1日至4日除國父紀念館中央展區不開放外，光、源、未來展區、十二行政燈區進行試營運），本次燈會期間，在燈會主展區之外，臺北市十二行政區大串聯，結合在地特色打造十二行政燈區。北市各大寺廟也鼎力相助，結合燈會與傳統信仰之美，讓民眾在2023年開年走春拜拜時，還能賞燈同樂。台灣燈會，神明也加持！

十二行政燈區結合在地民間宗教、企業、學校團體資源共同創作，打造自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗四大主題燈區，各具主題亮點。本次燈會，十二行政區的18家寺廟鼎力贊助地方燈區，松山、萬華及中山區的主題燈更是直接融入在地知名寺廟元素，凸顯出傳統信仰的美麗。

以「媽祖賜福」為主題的松山區主題燈，以親切近人的設計表達出媽祖慈愛眾生的形象。(圖/臺北市政府提供)

松山燈區主題燈為「慈愛媽祖祐眾生、玉兔招財喜迎春」，以「媽祖賜福」為主題，結合7米高的財團法人台北市松山慈祐宮媽祖、招財兔等、組合成主題燈；月宮後花園燈區邀請原創IP「好想兔」，融入「台北府城隍廟」城隍爺神明元素，打造打卡新體驗；祈願燈區則設置傳統型的祈願牆提供民眾祈福。

萬華燈區主題燈則與財團法人台北市艋舺龍山寺合作，「龍飛鳳舞．祥耀艋舺」，以中華傳統吉祥圖案打造的主燈，意涵艋舺地靈人傑，以祥耀艋舺為題闡揚佛祖守護台灣古鎮艋舺以慈悲之光耀照大地。

與艋舺龍山寺合作的主題燈，以吉祥的圖案象徵艋舺地靈人傑。(圖/臺北市政府提供)

中山區的主題燈則與台北市文昌宮合作，以「勤學」的意象，跳脫傳統神話人物的嚴肅刻板，用「賞燈娛樂」的逗趣，搭配「吉慶符號」 意象，表達出吉祥之「神氣」，祈福之「敘事」 ，代替語言，演化「文昌禧兔」的吉祥喜兆。

除了上述4家寺廟參與地方主題燈的製作外，信義區的松山奉天宮及松山慈惠堂參與信義「尋兔記」、北投區的財團法人台北市關渡宮參與北投「關渡留鳥」、文山區的指南宮參與文山「玉兔倚月」、內湖區的台北內湖灣仔庄福德堂、洲子福德廟、梘頭福德祠、碧山巖開漳聖王廟、內湖港墘福德廟等參與內湖「Tomorrow兔」；中正區的財團法人台北市台灣省城隍廟參與中正「玩聚中正」、士林區的財團法人台北葫蘆寺參與士林「光兔」、南港區的玉成公園福德宮、西新福壽宮參與南港「港動兔兔」及大同區的台北霞海城隍廟參與大同「心願樹」，總計18家寺廟，鼎力贊助各地方燈區，展現出在地信仰的活力與能量。

本次燈會分為四大主題，邀請各地宮廟合作響應，即日起至2/19歡迎民眾闔家一起賞燈拜拜。(圖/臺北市政府提供)

2023台灣燈會，本市18家寺廟熱情響應十二行政燈區，以在地力量支持台灣燈會。邀請大家循著光的軌跡，走進十二行政燈區，一同體驗傳統信仰的民間活力！。更多活動資訊，可至2023台灣燈會「光源台北」官方網站查詢。(臺北市政府廣告)