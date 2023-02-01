宜蘭縣蘇澳鎮（右：鎮長李明哲）與締盟28年的日本石垣市首度進行實質貨貿銷售，增加生力軍「冬山鄉」（左：鄉長林峻輔）一同參與。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲與冬山鄉長林峻輔，雙首長率領參與廠商齊聚一堂，介紹自家主力商品。（吳佩蓉攝）

隨著疫情解封，台日觀光回溫，宜蘭縣蘇澳鎮與締盟28年的日本石垣市首度進行實質貨貿銷售，2月11日至13日，石垣市長中山義隆親率近40人商貿團來訪，蘇澳鎮也規畫11月回訪；此次貨貿交流，增加生力軍「冬山鄉」一同參與，寫下兄弟城鎮攜手拚外銷的佳話。

蘇澳鎮公所今在國道5號蘇澳服務區舉辦「蘇澳、冬山、石垣市，雙邊貨貿交流展售會」提年宣傳記者會，蘇澳鎮長李明哲與冬山鄉長林峻輔，雙首長率領參與廠商齊聚一堂，包括一米特米食點心工廠、大鯖魚夢工廠、安永心食館、喜稼園及璟麒國際企業。

公所說明，2月11日至13日，先由石垣市長中山義隆，親率近40人商貿團來訪，在國道5號蘇澳服務區舉行「日本石垣市商品特別展售會」，展售「石垣牛」、「石垣鹽」、「沖繩野柑橘飲」等21項商品；蘇澳鎮也預計在11月，由李明哲率領商貿團回訪，實地展售蘇澳優質水產、精緻米食。

李明哲表示，日本跟台灣關係非常密切，且與石垣市締盟28年，情誼深厚，期盼透過雙邊貨貿交流，不僅讓兩個城市間的關係越來越緊密，也能提升蘇澳在國際間的能見度；此次獲得冬山鄉長林峻輔大力協助，將冬山最知名的紅茶一起帶到石垣市，壯大交流陣容，讓兩地居民跨海共享優質物產。

林峻輔指出，跟蘇澳鎮山盟海誓，為兄弟城鎮，開心能一起前進石垣市；林指冬山的紅茶曾榮獲全國連續3年的製茶冠軍，更在2019年進到日本商場展示過，也通過SGS多項無毒測試；藉此機會跟石垣牛作搭配，用紅茶代替紅酒，讓口味更佳絕配、養生，希望此次能締結成功，提升國際知名度。