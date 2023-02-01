一名男網友表示，最近想自己煮飯帶便當，走進超市才發現一盒肉就要快100元，等同外食一個便當的價錢，好奇問「自己煮到底省在哪？」貼文引發網友議論，有人認為外食都是高油、高鹽、高熱量，長久下來不利於健康，自己煮可省下未來可能要花的醫藥費，內行人說買菜要去傳統巿場，且要一次煮大量就會省錢。

原PO今（1）日於PTT八卦版指出，公司的員工餐廳漲價，一餐快100元讓他萌生想自己煮飯帶便當的念頭。他說，下班後到連鎖超市買肉，才發現一盒肉售價逼近100元，他忍不住抱怨，「外面100元便當都3菜1主菜了，自己煮到底省在哪？」

貼文曝光，引發網友討論，不少人認為長期吃外食不利於健康，自己煮可避免高油、高鹽和高熱量，也能省去未來可能要花的醫藥費，「省未來的醫藥費」、「省醫藥費吧！」、「省你30年後的洗腎開刀住院看護費」。

也有其他人建議原PO買菜要到傳統市場，且要一次煮大量就會比較省錢，「你要煮大量，比方一次煮一個禮拜的份，就會省」、「一次煮三天份」、「一次煮一個禮拜的份啊」、「要去菜市場啊！超市很貴的」、「誰叫你去超市買菜啊」。