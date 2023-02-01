草莓盛產季到來，以草莓做主角的甜品紛紛搶市，先前連假也有不少觀光景點草莓被採光，可見其高人氣。超商看好每年草莓季是全年最受歡迎的檔期，尤其風味飲品、甜點佔草莓商品中業績5成，因此新品以夢幻外型、酸甜口感加上親民銅板價優勢擄獲消費者的心。

7-11今年講究多層次風味，與IP合作肖像換上粉萌造型，全新開發多款獨家新品，將草莓運用在多款糕點上。（7-11提供）

7-11今年以「草莓時尚秀」為主題，引進逾100款草莓季限定商品，其中更有50項為超商獨家新品，搶佔市場話題，集結糖果、零食、飲料、酒品、冰品、甜點、烘焙、新鮮草莓、咖啡共9大類別，使用指定支付工具滿額還享贈品，此外，即日起至3月7日止搭配指定零食、糖果、飲料任2件商品8折、3件77折。

7-11首推韓國原裝進口的延世大學調味乳，共有2種口味，高品質乳源替食安把關，還有超萌麗莎和卡斯柏躍上包裝，粉嫩包裝呼應甜蜜草莓口味；門市也獨家販售三得利微醺雞尾酒雪戀草莓，夢幻粉色包裝兼酸甜滋味至今已狂銷30萬瓶。7-11也與IP合作肖像換上粉萌造型，將草莓運用在小可頌、煉乳軟法麵包等不同品項，同時販售冷藏甜點「草莓鮮奶油三明治」等。此外，限定588間門市也販售風靡日本超過 60 年甜點專賣店「夢甜屋」進口的「草莓蛋糕捲」、「草莓迷你泡芙」。

7-11同步於實體門市販售新鮮盒裝香水草莓，於大台北地區門市限量開賣與台塑有機農場合作「台塑有機草莓」，從種植到採收完全不使用化學農藥。「i預購」、「i划算」線上平台則販售產自苗栗大湖的香水草莓，自然的酸甜滋味相當誘人。CITYPEARL首度推「春日莓好氣泡珍珠」，以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香交織，結合氣泡水與珍珠，顛覆草莓創新風味，另CITY TEA曾創下單月銷售破10萬杯的「春日莓好冰茶」、「春日莓好奶茶」同步強勢回歸，8日起至21日購買三款CITY 系列草莓季新品嚐鮮價省10元。

「！＋？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」則全新推出「花見莓好咖啡鮮奶霜」、「花見莓好歐蕾」，以酸甜莓果完美融合瑞穗鮮奶，覆蓋細緻純白奶霜，精心點綴香氣迷人大馬士革玫瑰花瓣，打造多層口感，另有隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」，特別加入大馬士革玫瑰花瓣，完美打造時尚草莓新風格夢幻飲品，8日起至14日凡至！＋？ CAFE RESERVE不可思議咖啡買任2杯大杯以上飲品即可免費獲「Godiva 72％黑巧克力盒」。

全家草莓季預購首推法布甜100％草莓塔、麥麥先生啵啵草莓寶盒、連珍草莓戚風蛋糕，以及萬年不敗的草莓奶凍捲等。（全家提供）

全家先前推出草莓霜淇淋，短短幾天全部秒殺，現草莓季預購首推法式甜點─法布甜100％草莓塔，新鮮大湖草莓搭配香氣四溢的餅皮，適合在下午茶與姊妹淘分享，另有麥麥先生啵啵草莓寶盒、連珍草莓戚風蛋糕，厚實飽滿的新鮮草莓結合蓬鬆濕潤的蛋糕體及滑順鮮奶油，口感層次豐富；此外，經典不敗的草莓甜點奶凍捲必收，囊括聖保羅、手信坊，被海綿蛋糕包覆的酸甜草莓內餡，令人意猶未盡。

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