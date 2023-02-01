桃園燈會吸引許多民眾到富岡賞燈。（蔡明亘攝）

桃園燈會水上燈組超吸睛。（蔡明亘攝）

富岡街道布置相當有氣氛。（蔡明亘攝）

桃園燈會在富岡共有4大燈區，邀民眾一同來賞燈。（蔡明亘攝）

富岡故事館為桃園燈會特別規畫「古早味挖蘿蔔白兔燈籠」趣味DIY。（蔡明亘攝）

富岡地方創生基地「富富小山岡」推出輕旅行與DIY體驗活動，圖為環保永續蜂蠟布製作體驗。（蔡明亘攝）

2023桃園燈會今晚起在楊梅富岡登場，12天展期呈現4大燈區，超過40組精綵燈組以遊樂園主題點亮富岡小鎮，是市府今年首場大型活動。桃園燈會首次進駐富岡，在地團體也拚了，推出多項輕旅行遊程、特色DIY以及疊杯運動體驗等，邀請民眾來富岡賞燈，順道深度體驗客庄風情。

富岡地方創生基地「富富小山岡」推出全台唯一客家鐵道小鎮輕旅行，2月4日起共有4梯次可供報名，包括慢生活走讀、市街小旅行、單車尋找夕陽之旅等，帶遊客探索富岡靜謐的老靈魂，尋找藝術與文化足跡；另也推出富岡限定DIY，包括客家竹燈籠、客家創意剪紙、環保永續蜂蠟布、富岡意象絹印等。

富岡故事館也為桃園燈會特別規畫「古早味挖蘿蔔白兔燈籠」趣味DIY，可使用白蘿蔔手工製作提燈組或燈台組，2月1日起共提供10個場次讓民眾預約報名，活動之餘還可喝到香噴噴的蘿蔔貢丸湯，是既環保又特別的DIY體驗，適合親子參與。

市府也與楊梅區農會家政班合作，2月5日在伯公岡天幕公園舉行「客家米食牛汶水」DIY體驗，上下午各一場次，每場次可供100人參與，過程中還能透過手作瞭解牛汶水名稱的由來。

桃園燈會動靜活動都精彩，伯公岡客家文化協會、中國科技大學與中華競技疊杯運動推廣協會，2月7日至10日，在伯公岡天幕公園舉辦疊杯運動體驗，每日3場、每場15分鐘，開放民眾現場免費報名，每場20人額滿為止，參加者還能獲得燈會限量紀念品，近年富岡積極推廣疊杯運動，已成小鎮另類特色，盼藉疊杯運動行銷小鎮特色。

今年富岡更舉辦首屆擲筊大賽，2月6日起在伯公岡天幕公園，為期6天活動採現場報名，活動期間連擲5個聖筊者就贈送楊梅農會仙草茶包，6日當天前三名可獲超商禮券，7至11日每日最高筊者也可獲超商禮券，最大獎則是累計6天最高筊者可獲得Apple Watch Series 8一支，當日不重複參與，歡迎民眾一同挑戰擲筊風雲榜。