台北市長蔣萬安1日下午到世貿一館逛國際書展，不僅參觀波蘭主題國館、也到公民書區、遠見、時報等出版社書區參觀，蔣萬安也當場自掏腰包買了好幾本書，其中不忘幫家裡的大寶二寶購買繪本，自己則是購買許多城市治理、國際趨勢相關的書籍，希望能開拓視野。

蔣萬安表示，這是每一年度台灣的文化盛會，特別在台北舉辦，除了推廣閱讀、國際交流，更重要希望實際行動支持出版業者，特別走訪幾個出版社，挑了幾本書，包括國際趨勢、城市治理、觀光文化，還有挑了幾本親子繪本，要給孩子好好地看。

蔣萬安接著介紹自己購買的城市治理相關書籍，其中有一本在講述台北巷弄美景故事，蔣萬安表示，這剛好跟他接下來的政策有關，目前北市府正在規畫100條的文化生態小旅行，這不只是帶動整個觀光，也希望讓很多的市民更佳了解台北在地的文化。

除此之外，蔣萬安也關心國際趨勢，平常很喜歡看一些分析，包含全球各個經濟情勢的走向。另外蔣萬安也購買了第一次世界大戰相關記錄歷史書籍，內容講述因為資訊誤判釀成世界大戰，讓蔣萬安表示「也值得一讀」。