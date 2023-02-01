孩子們的童言童語有時讓大人看了不禁會心一笑。一位網友分享，有孩子在進行短語練習「一…二…三…」時，以車子加速為例進行造句，寫下「一檔起步，二檔加速，三檔超速」的答案，讓許多人笑說如果孩子未來考駕照，一定能夠順利過關。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享照片，圖中可以看到照樣造句的範例是以《西遊記》中的「芭蕉扇」為主題，「一搧熄火，二搧生風，三搧可下雨」；孩子看了之後，則是以車子加速為主題，造句「一檔起步，二檔加速，三檔超速」，讓原PO笑說「這孩子絕對超過1百分」。

一位網友分享孩子的短語造句。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多人紛紛回應，「超跑？」、「紅牌3檔真的會超速」、「明明就是一檔斷油，炸繃康」、「這考駕照絕對過」、「極速可往西方極樂世界」、「直接領駕照」、「有在開車喔」。

另外還有不少網友紛紛腦洞大開進行照樣造句，「一哭二鬧三上悠亞」、「一斤一百，兩斤勘吉，三斤陳沂」、「一二三四，二二三四，三二三四」、「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」、「一千喝酒，兩千摸摸，三千可帶出場」、「一壘誰，二壘什麼，三壘我不知道」、「一檔橡膠槍，二檔Jet槍，三檔灰熊槍」、「一萬對倒，二萬中洞，三萬是邊章」。