台中一名7旬老翁今（1）早在穿越斑馬線時，遭到路口綠燈左轉的小貨車撞上，老翁當場被貨車的右後照鏡「吊掛」起來，脖子甚至遭勒住數秒。（翻攝畫面）

又有行人地獄事件！台中一名7旬老翁今（1）早穿越斑馬線時，遭路口綠燈左轉的小貨車撞上，老翁當場被貨車的右後照鏡「吊掛」起來，脖子甚至遭勒住數秒，掙脫後神情相當痛苦，驚悚事發畫面曝光；警方強調，駕駛若未禮讓行人穿越道的行人，可開罰1200以上、3600元以下罰鍰。

事發影片中，該名男子當時走在斑馬線上欲穿越馬路，一輛小貨車在同一路口準備左轉時右方後照鏡竟當場勾住男子衣領，把男子「懸空吊起」，男子的隨身物品散落一地，男子被吊起後疑似遭勒脖，幾番掙扎並掙脫後神情相當痛苦，貨車司機則趕緊下車查看對方。

警方表示，65歲的林姓小貨車司機今（1）早10點56分，沿著公園路左轉自由路行駛，疑因搶著越行人穿越道，與71歲的林男發生擦撞，對方因頭部受傷送中國醫藥大學附設醫院就醫，駕駛並無酒駕；警方提醒駕駛人行近行人穿越道，均應暫停讓行人先行通過，否則將依道路交通管理處罰條例處新臺幣1200以上3600元以下罰鍰。