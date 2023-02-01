中研院廖俊智院長表示，因應2050淨零排放的國家目標，中研院於去年11月發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，具體建議「創造足夠的零碳電力」為我國淨零科技推動策略的重中之重，因此也迅速開展五大創新淨零科技，包含去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽能電池及生質碳匯。本次與台電首要的合作項目即是去碳燃氫發電應用，希望透過研發端連結應用端，加速技術的落地實踐，幫助我國儘速提升零碳電力的占比。

台灣電力公司曾文生代理董事長則指出，在我國邁向淨零排放目標的路徑上，台電必須扮演關鍵的角色。除了積極推動再生能源來逐步調整供電結構之外，如何將相對穩定的化石燃料發電去碳化是一大技術研發課題，也是台電要積極面對的挑戰。很高興中研院發展去碳燃氫技術已有初步進展，台電多年來整合電廠系統累積的經驗，是去碳燃氫技術得以落地實用的最佳助力。希望藉由簽署備忘錄，共同努力，讓這個重要的技術項目大幅縮短開發時程。

零碳電力創新科技需要即時投入研發與及時落地實踐，雙方將密集啟動人員交流及技術資訊交換。首先啟動去碳燃氫技術應用於天然氣混氫甚至將來的全氫發電；未來也將陸續在地熱發電、海洋能發電等綠能技術，進行交流與分享。中央研究院盼與台電攜手合作，加速推動國家零碳電力的研發，促成台灣早日實現淨零碳排的目標。