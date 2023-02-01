英超豪門切爾西本季遭遇傷病魔咒，在戰力下滑的影響之下，也讓球團不斷在這個冬季轉會窗口瘋狂買人，終於在截止日當天（1日，當地時間為1月31日）完成了最大心願，切爾西確定壓線以破英超紀錄的1.21億歐元（約為1.06億英鎊）買斷費，網羅效力葡超本菲卡的阿根廷超級新人E.費南德茲（Enzo Fernandez），原紀錄為曼城前鋒格瑞利許（Jack Grealish）所保持，當時「藍月亮」以1億英鎊從阿斯頓維拉將他買下。

本菲卡老闆史密特（Roger Schmidt）並不樂見E.費南德茲離開，但表示如果有球隊願意付高額買斷金，身為小球團的他們也無能為力。這筆簽約也是切爾西在冬季轉會窗口簽下的第7名球員，E.費南德茲加入巴迪亞西勒（Benoit Badiashile）、佛法納（David Datro Fofana）、桑托斯（Andrey Santos）、馬德里克（Mykhailo Mudryk）、馬杜艾克（Noni Madueke）及古斯托（Malo Gusto）的行列，成為藍軍的一員。

E.費南德茲在尚未進入職業賽場前，就已經是各方球探關注的目標，從阿根廷球隊河床轉戰本菲卡，只花了短短幾個月就征服了當地球迷，在世界盃的舞台上，E.費南德茲在小組賽第2場後便取得了先發的機會，是藍白軍團防線上的壁壘，身價也隨著阿根廷奪冠旅程中逐漸提升，本季E.費南德茲在本菲卡各項賽事中出賽29場，攻下4球、7助攻的數據，為了備戰接下來歐冠聯賽的淘汰賽，切爾西選擇花上大筆資金補強陣容。

只是他們也必須兼顧英超聯賽，切爾西本賽季以29分積分排名第10，距離歐冠區界線、英超第4的曼聯差了整整10分，機會雖有但希望不大。而為了給E.費南德茲騰出空間，切爾西選擇放走31歲後腰喬吉紐（Jorginho），在效力藍軍的期間，喬吉紐幫助球隊拿下歐冠聯賽、歐霸聯賽、歐洲超級盃及世界俱樂部盃冠軍，2020-21年賽季，喬吉紐替切爾西奪得歐冠聯賽冠軍，同賽季率領義大利獲得歐國盃冠軍，也讓他抱走該賽季歐足聯最佳男子球員。離開切爾西的喬吉紐也將加入兵工廠，有望跟隨目前排名第一的槍手拿下英超冠軍。