行政院長陳建仁與所屬內閣遭國民黨強力檢驗，讓綠營不滿反擊是抹黑、「見不得台灣好」。國民黨政策會執行長曾銘宗今天表示，陳昨天開始是中華民國最高的行政首長，所做所為放大檢視是理性、民主社會的正常現象，「這是抹黑嗎？」

對於中研院副院長黃進興讚許陳建仁是諸葛亮，曾銘宗說，中研院是國家最高學術殿堂，應該也要有對等的民主素養，昨天竟還幫陳說話，呼籲中研院不可以一昧的護航陳。

國民黨今質疑新任陸委會副主委梁文傑將讓「抗中保台」變「酒店保台」，也遭綠營反擊破壞台灣團結和諧。國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨難道只會抹黑異議者，拒絕正當合理的監督？籲民進黨別再傲慢，否則將離人民越來越遠。

呂謦煒更反批，民進黨質疑反對者破壞和諧，試圖把台灣打造成一個「和諧社會」，這種行徑不是跟共產黨如出一轍？這難道不正彰顯「綠共一家親」？民進黨正面回應輿論質疑，而非如共產黨般強求違反民主政治真諦的「和諧社會」。

呂謦煒指出，國民黨相關質疑都可受公評，作為執政黨，民進黨應該解決問題，而不是解決提出問題的人，第一時間硬拗，前新竹市長林智堅論文抄襲案殷鑑不遠，民進黨還要一意孤行？