因應景氣去庫存調整階段，永光研發認證加速開展。碳化矽（SiC）拋光液布局已開始供應矽晶圓大廠與大陸企業；電子化學事業研發方向鎖定化合物半導體，其電動車關鍵黃光製程材料通過IATF 16949驗證，供貨IGBT廠，封測材料PSPI（低溫感光型聚醯亞胺）順利導入到車載供應鏈。

永光表示，受全球經濟趨緩、通膨影響，導致需求降低，客戶也持續調節庫存。去年產品以碳粉營運表現最佳，營收年成長20％；其次為電子化學品、特用化學品，年增7％、3％，至於醫藥化學品、色料化學品則年減3％、16％，表現落後。

半導體電路線寬細化、新材料導入，市場推估拋光（CMP）製程中拋光液市場2026年達26億美元，年複合成長率逾6％；永光碳化矽（SiC）拋光液布局已開始供應矽晶圓大廠與大陸企業，強化營運利基。

另在藍寶石研磨漿料開發基礎下，永光開出化合物半導體SiC研磨漿料，為完整供應上、中、下游化合物半導體所需的化學品，除SiC研磨漿料，增加AlN（氮化鋁）研磨液、半導體前段製程用I-line光阻，及後段製程用化學增幅型光阻與PSPI。