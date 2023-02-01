新內閣昨上任，內政部長由前基隆市長林右昌擔任。在內閣名單公布之時，林由昌曾被質疑沒有中央部會首長經歷、也未當過立委，基隆市人口僅30多萬人，這樣就能接掌號稱首席部會的內政部？民眾黨前立委蔡壁如也表示，連新竹市都有45萬人口，甚至板橋有58萬人口，讓大家懷疑原本是個掌管比區長還小的市長，管內政部到底行不行。

蔡壁如今接受震傳媒網路節目《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，針對新內閣遭外界批評「新瓶裝舊酒」、「換湯不換藥」，蔡壁如指出，新內閣只換掉幾個部會首長，尤其仇恨值較高的農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元、經濟部長王美花皆留任。

蔡壁如進一步說，陳吉仲其實私底下人還不錯，也願意就事論事，但雖然他主修農業經濟，卻意識形態很重，對立委質詢回答也很油條，他都會說，「委員你講得很好，但我都不會聽你的」，且在處理進口萊豬議題、中國大陸禁止台灣農產品，蛋價持續上漲等，都成陳吉仲為人詬病的問題。

蔡壁如表示，民進黨現在感覺好像是把蘇貞昌換掉，一切就會變好，然而，薛瑞元變成「嘴砲王」，像是先前的台北市長候選人陳時中競選發言人；王美花也被點名，沒保護好藻礁、台電中油虧損、勞健保快破產等等，以上問題應該要從根本解決，但經濟部卻沒拿出實質手段。

蔡壁如接著提到，國內內政問題嚴重，包括國安、治安、資安，而新任內政部長林右昌，過去擔任基隆市長時僅是個縣轄市長，人口僅30多萬，連同樣身為縣轄市的新竹市還有45萬人，新北市的板橋區還有58萬人，也會讓大家懷疑原本掌管的比區長還小的市長，管內政部到底行不行。

蔡壁如表示，前內政部長徐國勇任內，曾讓全國2300萬人個資外露，且徐在民進黨敗選後說身體不佳辭職，結果卻去主持電視節目，甚至把立委何志偉在立法院的影片公布出來，以上種種問題，林右昌必須要好好來講清楚。