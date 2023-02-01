民進黨主席賴清德開出上任後反黑金第一槍，中執會一致通過「台南市正副議長選舉爭議處理案」，同意將涉及賄選爭議的台南市議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會調查，並建議予以停權處分。會中也通過修正《中央黨部組織規程》，賴清德強調，這次調整秉持三項精神，民進黨將以更開放，更與時俱進的方式與社會進行對話及溝通。

民進黨今天召開中執會，會前由立法院黨團書記長吳琪銘補宣誓就任中常委。會中也通過修正《中央黨部組織規程》，合併「媒體創意中心」、「網路社群中心」兩部門，設立「新媒體中心」、原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」。

民進黨發言人黃彩玲會後轉述賴清德針對黨內組改的裁示，賴清德指出，這次中央黨部組織改造的調整，秉持三項精神，第一是進步共好、第二是開放溝通、第三是連結社會。

他說，首先，「進步共好」就是隨著時代與台灣民主的進步，台灣社會思想奔放，民進黨必須扮演推動社會進步的力量。將「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，除了在聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」的精神下，未來「性別平等事務部」將更看重台灣性別平權各項事務的推動。尤其是台灣是亞洲第一個通過已經通過婚姻平權法案的國家，我們也是亞洲的指標。

「開放溝通」則是科技為人類社會帶來不同的溝通工具，而科技的工具也影響我們的溝通模式。賴清德表示，民進黨合併增設「新媒體中心」，將以更開放，更與時俱進的方式與社會進行對話及溝通。除了傳統大眾媒體之外，我們也必須更重視新媒體的傳播平台。

他強調，除了提供即時且精準的訊息之外，假訊息是台灣社會資訊認知的重大挑戰，這是一個全球現象，各國對於台灣被境外假訊息入侵的情況，也提出嚴肅警告。因此，我們也要強化與地方的連結，以透明開放的方式，對社會傳播正確訊息。「這並不是容易的事情，民進黨必須持續努力，與社會有效對話」。

賴清德表示，「連結社會」是隨著人口結構的改變，台灣社會多元文化已更趨豐富。現在，有越來越多來自世界各國的新移民選擇在台灣定居，與台灣另一半共同在此生活。我們希望新住民能為台灣注入新的文化力量，豐富台灣的文化樣貌，尤其新住民人口已經接近台灣原住民人口，第二代更已突破100萬人，未來我們要彼此連結，彼此理解，彼此支持，為台灣多元文化的樣態來共同來努力。

他說，「新住民事務」的成立，是因為我們更重視新住民的權益，也盼望透過這個新的部門，能進一步擴大邀請不同的族群一起推動相關公共事務，擴大我們的社會連結。

會中也一致通過「台南市正副議長選舉爭議處理案」，將依黨章第29條規定「黨員之言行有違背黨章、決議或破壞本黨名譽之情事者，本黨得予評議並裁決適當之處分」，黃彩玲表示，為維護民進黨聲譽，符合人民對民進黨之期待，會中同意移送中評會調查，並建議中評會予以停權處分，待司法調查結果後再行處置。