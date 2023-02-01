行政院長陳建仁的「溫暖內閣」1月31日正式上任，其中一度傳出外交部長吳釗燮與駐美代表蕭美琴將互換職務，但最後兩人都留任原職，前立委郭正亮直言吳是標準的「被退貨」。吳釗燮對此回應，「我本來就沒有要去駐美，也沒有說要被美國退貨這件事，這些都是假的」。郭正亮今日又更指出，其實「蕭美琴的人際關係比吳釗燮好一百倍」，引發討論。

郭正亮今（1）日在中天節目《綠也掀桌》中表示，在兩個人互調的新聞傳出來之後，其實這對美國非常不禮貌，「因為駐美代表是要美國同意的，外交部真正要做的作為是在第一時間出來否認，為何不做這件事？」郭正亮更爆出，「其實吳釗燮還是心存寄望，因為駐美代表都是要跟美國溝通，我們這邊才會定案」。郭正亮直言，「我是美國一定會喜歡蕭美琴，因為她上任以來，大家做事情都做得很順，再來蕭美琴的人際關係比吳釗燮好一百倍，你去問駐美國的外交部官員就知道了」。

郭正亮最後更說，「最後還有一個更核心問題是『蕭美琴直通蔡英文』，這程度絕對超過吳釗燮，所謂蕭美琴跟他互調真正的考慮是，「大家在想說，蕭美琴會不會當賴清德的副手，這個是謠言，為什麼是謠言？因為副手不一定要在六、七月宣布，可以到九、十月再宣布都來得及，總要讓蕭美琴在美國的工作計畫到一段落，讓她帶著勝利的餘威回來當副手，這本來就是不急的事情，這是好事者在醞釀的謠言」。