長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，股東成員包含趨勢科技、廣達、大銀、上銀、晟德、元大、安基、尚禾等，董事長兼總經理為前台大醫院陳明豐院長。

據Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI市場規模2020年為67億美元，2021年為104億美元，預估2022年起至2028年，複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元。陳明豐說，醫療AI的市場在七年內將會成長將近20倍。這是台灣的機會，台灣相關公民營機構可以共同努力打造另一個護國群山。

雖然目前國內各醫院與教學研究機構也積極投入醫療AI，各式創新產品不斷被開發出來，但是大多數仍偏向教學與研究使用，未來真正要成為可以在全球上市銷售的醫材，還需要通過不同國家許多法規面的考驗。

台灣在這方面的經驗目前似乎較為欠缺，但長佳智能已經取得了6張FDA與10張TFDA的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業，經驗豐富，我們樂意與國內所有醫院與教學研究機構合作，將國內醫療AI的研究成果商品化並推向世界。