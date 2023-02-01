埔里國中舉行「鮭魚返鄉」計畫，邀校友於寒假期間返校指導學弟妹。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

鮭魚返鄉計畫已邁入第13年，幾乎是採一對一或一對二教學。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里國中舉行「鮭魚返鄉」計畫，邀請畢業的學長姐組成家教團，於寒假期間返校指導學弟妹，分享學習經驗及正向價值，今年鮭魚團成員共37人，其中不乏就讀台北科技大學、台中一中的學生，他們說：「當年國中時受惠，現在回饋學弟妹！」參與學生說，除了課業，他還帶寒假作業「織圍巾」請學長姊幫忙。

埔里國中表示，「鮭魚返鄉」計畫始於2001年，起初邀台中一中校友回母校服務，為家庭經濟、學習成就較弱勢的學弟妹進行寒假課輔，包括課業輔導、升學規畫、實驗課程及團康活動等，獲得其他校友熱烈響應，一辦就是13年，今年共有37人組成家教團，展開為期5天的寒假課輔營隊。

台北科大學生郭彥伯、台中一中學生的曾敬凱表示，他們平時在外地讀書，大概只有寒、暑假有較長時間留在故鄉埔里鎮，由於國中時期都有參加「鮭魚返鄉」計畫，當時受益良多，所以非常樂意回母校照顧學弟妹。

埔里國中教務主任郭慶隆說，鮭魚返鄉計畫已邁入第13年，幾乎是採一對一或一對二教學，在學長姐指導下，參加學員進步幅度快，除了一般的國、英、數、社會、自然科，其中科學實驗結合理論、實證，讓課程更有趣，學長姐也會分享升學經驗談，指導9年級同學安心準備5月份即將登場的國中會考，或協助進行職涯規劃，讓學弟妹滿載而歸。