國民黨台北市議員徐巧芯宣布爭取國民黨提名參選台北市第7選區立委，硬槓現任黨籍資深立委費鴻泰，卻引發黨內世代衝突疑慮。國民黨文傳會主委洪孟楷今表示，世代交替是很大議題，但更重要是以能力者為之，年齡真的不是唯一考量。

洪孟楷說，資深立委有資深立委的戰力與優點，年輕有年輕的衝勁與幹勁，大家都在同一艘船上，共同往一致目標邁進，不管是挑戰者或現任者，大家共同信念就是2024國民黨推出最好的人選，重返執政，為台灣民眾與中華民國努力。

洪孟楷表示，身為藍營第10屆最年輕的立委，但他也不認為資深的立委就比他好或不好，重要的是能否以當地選區民意為依歸，好好為當地選民努力。

至於提名機制，洪孟楷說，立委提名每個選區有不同狀況，無法一言以蔽之，但最重要的是讓每一個選區都能有最合適、最好的人選出來。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，1126看得到2300萬民眾對國民黨有期待，希望國民黨做好；國民黨現在在立院僅近40席，離過半還有約20席空間，籲年輕世代、中壯代或資深世代，一起來努力擴大版圖，目標拿回立法院的主導權。

曾銘宗說，國民黨是個有制度的政黨，誰要參選、參選哪個職位都歡迎一起來。