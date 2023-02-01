海能風電表示，儘管臺灣冬季天氣狀況極具挑戰性，海能風電攜手合作夥伴克服多項困難，並戮力推動工程作業，在去年完成所有水下基礎與海纜安裝作業後，順利讓47支風機矗立於苗栗外海，現已有八成以上的風機開始送電。

海能風電使用由西門子歌美颯製造生產的8MW風機，其葉輪直徑為167公尺、輪轂高116.4公尺，葉片長度則達81公尺。

海能風電專案總監Tiemen Maebe表示：「謹代表海能風電團隊，向我們的重要合作夥伴、承包商，以及專案團隊不懈的努力與貢獻致上衷心感謝。隨著風機成功安裝完成，海能風電將穩健地朝商轉及運維階段邁進，並持續堅守嚴謹的環安衛規範，全力以赴為臺灣提供潔淨能源、落實永續價值。」

海能風電（Formosa 2）由捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團（GIG）、風睿能源（SRE）共同合作開發，其中麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的支持。海能風電完工後的總裝置容量為376MW，每年所產的電力可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。