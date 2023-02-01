中國外交部發言人1日召開例行記者會，被提問到日本首相岸田文雄與北約秘書長發表聯合聲明稱，日本和北約對中俄軍事合作發展感到擔憂。對此，中國外交部發言人毛寧表示，已說明中方立場，中國始終是世界和地區和平穩定的維護者，這一點有目共睹，希望有關方面不要渲染「中國威脅」，不要挑動地區對抗。

據澎湃新聞引述毛寧指出，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。日本應當認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，不要做破壞地區國家間相互信任、損害地區和平穩定的事情。