女駕駛載毒蟲衝撞路人肇逃，躲攔查再追撞汽機車撞傷里長。

台南市今天下午傳出一起31歲郭女駕駛白色自小客車搭載43歲毒品通緝犯曾男，在安南區大安街衝撞路人卻未停車，三分局警用巡邏車目擊，上前攔查，郭女拒絕停車還一路往北區急駛，沿途追撞1輛北區振興里長騎乘的機車，還擦撞1輛賓士車，最後在西門路、和緯路遭攔查，車上查出毒品，警方正釐清案情中。
警方指出，31歲郭女下午駕駛白色自小客車搭載43歲毒品通緝犯曾男，行經安南區大安街時，郭女先擦撞一名路人，隨後逃逸。剛好當時有一輛警用巡邏車經過，目睹該車肇事卻逃逸，緊追其後。
郭女一路往北區急駛，沿途還在北區撞上1輛機車，為北區振興里長，目前人沒有生命危險，四肢擦挫傷，人還在成大醫院接受觀察治療。郭女座車隨後在西門路與和緯路口遭攔查，還撞擊一輛黑色賓士車，最後才停下來。
警方隨後也在郭女車上查獲毒品，但郭女何以肇逃及為何拒絕警方攔查，都仍需要再問訊進一步釐清。
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