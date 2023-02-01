針對台灣詐欺犯罪猖獗，法院經常以人頭帳戶沒有犯罪故意，判決無罪，導致人頭帳戶泛濫問題，對此，法務部1日表示，已研議《洗錢防制法》修正草案，擬增訂「人頭帳戶」罪，追究提供人頭帳戶者刑責，並針對「收簿集團」、詐團「收簿手」增訂刑事處罰，填補現行法處罰漏洞。

法務部檢察司長黃謀信表示，因應實務上詐欺犯罪手法變動快速，往往擴及洗錢犯罪，為更有效遏止詐欺、洗錢等金融犯罪，擴大打擊面，法務部自2021年開始研議《洗錢防制法》修正草案，並已多次召開修法研商會議進行討論。

黃謀信說，目前修正重點包含：1.修正洗錢罪之法定刑，針對「犯罪所得達新台幣1億元以上」者加重處罰。2.增訂利用虛擬資產或第三方支付工具為洗錢犯罪之刑事處罰，全面防堵新興洗錢犯罪手法。

3.增訂人頭帳戶罪，對於「無正當理由提供人頭帳戶，致影響金流者」，獨立為洗錢犯罪類型，解決目前實務上提供人頭帳戶者處罰證明問題。4.針對收簿集團增訂刑事處罰，填補現行法處罰漏洞等。

法務部指出，因本次修法變動幅度大，尚有部分條文仍待各界意見整合及凝聚共識，法務部持續密集召開修法研商會議，邀集相關權責單位、學界及實務專家交換意見，就修正草案進行審慎評估，後續將加速修法期程。