根據澳門政府1日數據，這50萬名觀光客人數是過去3年多以來最多的。不過，還不到疫前2019年農曆新年的一半。但這已是久旱逢甘霖一般，澳門博弈類股1日也大漲3%到5%不等來慶賀。

自元月8日開始，澳門不再對來自大陸、香港以及台灣的入境旅客要求篩檢後，遊客數量明顯增多，尤其是大陸來的。自元月21日除夕開始的農曆新年假期，每天都有數萬名湧入澳門各個賭場以及大街小巷，形成萬人空巷之景。

身為全中國大陸唯一合法，可以光明正大在賭場賭博的澳門，從新冠病毒爆發開始，抗疫規範就跟北京政府同進退。2022年元月，澳門政府修改博彩法，最多只能有6個賭場可拿到牌照，同時經營期限基本上不可超過10年。

2023年元月1日，是澳門賭場新的10年期博彩批給生效日，而在當月份，金沙中國、永利澳門、美高梅中國、銀河娛樂、美高梅中國以及澳博控股，這6個賭場每個都是賺得盆滿缽滿。

各賭場已承諾在未來10年內要投資150億美元，其中9成金額必須用於建設非博弈設施上，像是室內水上樂園、健保中心、藝術展館等，以及打造類似新加坡濱海灣花園（Gardens by the Bay）的澳門金沙大型花園景點。

不過，外界質疑澳門賭場是否能達成中央命令，也就是將自己營收有辦法從疫前非博弈項目僅5%，大幅增至30%以上。以美國賭城拉斯維加斯來說，當地賭場業者的營收來源，有5成都不是與賭博相關的。

金沙中國的大股東，拉斯維加斯金沙集團有信心地表示，自新冠解封後，澳門的金沙中國賭場復甦強勁。其它業者坦言，這些博弈場所現在的問題不是沒有客人來訪，而是找不到足夠人力來因應愈來愈興隆的生意。