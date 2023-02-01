同時之間，隨著投資人關注企業財報的公布，贏家和輸家出現巨大差距。

周三日經225指數收盤小漲19.77點或0.07%，為27346.88點；日經在早盤一度上漲0.81%，指數來到近一個半月的新高27547點。東證一部指數跌3.04點或0.15%，為1972.23點。

目前貨幣市場預期，聯準會在周三稍晚將升息25基點，低於先前升息的50和75基點。

野村證券策略師Maki Sawada說，目前市場關注焦點是貨幣政策前景，以及美國經濟會軟著陸或硬著陸。

在日經225個成分股中，有137檔下跌，82檔上漲。

東京瓦斯大漲5.5%，為漲幅最大個股；其次是晶片製造設備商Screen控股上漲5.1%；電子元件生產商阿爾卑斯電氣(Alps Alpine)則上漲5.1%。三者都在公布財報後出現股價變化。

居家材料和衛浴設備製造商東陶(TOTO)大跌8.4%，為跌幅最大個股；其次為辦公設備製造商精工愛普生(Seiko Epson)跌5.8%。兩者都在稍早公布了財報。

三菱日聯證券首席全球投資策略師Yoko Arai表示，在當前水準上，日經相對於基本面仍稍微便宜一點，儘管如此，市場情緒仍相當負面，因此市場需要一段時間才能完全恢復。