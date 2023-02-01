兔年開春最強五檔海外股票ETF包括：富邦未來車（00895）、國泰智能電動車（00893）、統一FANG+（00757）、中信電池及儲能（00902）、台新全球AI（00851）等。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人袁永騰表示，通膨持續降溫，但就業及消費者信心保持強勁，使美國經濟軟著陸機率提高，帶動市場信心。風險偏好轉向，催生美股熱絡行情。先前重挫的成長股成為資金回補重點，FANG+指數作為科技巨頭代表，多檔成分股皆繳出亮眼成績，推升指數向上。

展望未來，袁永騰表示，美國通膨高點已過，但仍位於高檔，使企業利潤率持續下修，美股走勢震盪難免。經過近期反彈後，FANG+指數估值達到相對中性水位。雖然財報短期成長動能因總體環境影響而趨緩，但涵蓋的產業如電動車、AI、雲端服務等，長期成長趨勢依舊看好。投資策略以分批布局為佳，逐步累積長線資本，參與科技巨頭成長趨勢。