中廣董事長趙少康今(1日)呼籲新北市長侯友宜盡快表態是否參選總統，立法院國民黨團總召曾銘宗今受訪表示，政治這個東西橫看成嶺側成峰，趙的看法是否是對的，可以提供討論，但等機制出來比較合適。

曾銘宗表示，2024要贏有幾個條件，第一是團結，第二是推出最有勝選可能的人選，國民黨是一個百年的民主、有制度的政黨，要不要初選，相信到時候黨中央會有一套公平機制，甄選出最有勝選可能的人選。

曾銘宗也提到，國民黨團結還不一定能夠勝選，不團結絕對失敗；國民黨當然要吸納一些外在的力量，只要有助於國民黨打贏2024選戰目標，包含外界點名的每一位都支持整合。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，現在全黨上下共同目標就是3月4日南投縣立委補選，要化小勝為大勝，之後才會有其他想法與思考；關於總統提名機制3月4日之後會有更明確的辦法，但在這之前請外界多關注南投縣立委補選。

洪孟楷說，從1126到1218，再到台北市立委補選，一場又一場的戰役，關關難過關關過；大家對2024總統大選期待很深，但更重要的是要一步一腳印，關心則亂、事緩則圓，一定會推出最強候選人來迎接2024挑戰。