桃園八德霄裡地區有多座浣衣池，座落在廟宇及稻田旁，浣衣池文化已流傳百年，成為當地特色，文化局為保留重要文史在2015年將其列冊追蹤文化景觀，但因浣衣池空間大部分都屬於私有地，才遲遲未能被列為文化景觀， 為了在私有地主權益與保護文化景觀之間找到平衡點，市府將於明天召開變更範圍會勘案。

福山宮浣衣池。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

八德霄裡當地居民過去常利用天然湧泉浣衣取水，日復一日、年復一年下逐漸形成浣衣空間，浣衣活動也成為日常生活，當地有祭祀水源的文化，因此湧泉水源處、取水口也常會設置香爐祭拜，祭祀空間與浣衣池比鄰的就有福山宮、福泉宮、石母娘娘廟，其中保存的最完整的為石母娘娘廟浣衣池。

文化局文化資產科長董俊仁指出，八德霄裡有近10處浣衣池，於2015年7月30日列冊追蹤文化景觀，不過大部分的湧泉浣衣空間皆屬於私有地，多數地主都不希望犧牲自己的權益，但倘若要開發，便會要求檢附開發地址的地號、段號，進行文化資產查詢是否會影響文化古蹟、文化景觀等，的確需要跑程序，不過不至於擾民。

董俊仁表示，除了明天將召開八德霄裡湧泉浣衣空間變更範圍會勘案外，6個月內也將再召開審議大會，決議列冊追蹤文化景觀要解除、繼續列冊或者進入文化景觀審查程序，多數文化資產案件牽涉到私有土地都會較有爭議，因此審查程序會更加慎重且完備，才能確保文化資產在不會造成衝突的狀況下獲得認同。

董俊仁另提及，由於現行法規對於文化景觀的保護措施不足，文化景觀若遭破壞無法可罰，為此市府也已提案向文資局表達意見，盼能研議相關罰則，以保護文化景觀。