YouBike2.0在屏東市正式啟用，可望完善公共運輸最後一哩路。（林和生攝）

民眾引頸期盼的屏東公共自行車1日在勝利星村舉行啟用儀式，由屏東縣長周春米與微笑單車董事長劉麗珠共同拉開彩帶，為YouBike 2.0在屏東啟用揭開序幕。

未來將從屏東市出發，首波上線26站，陸續往屏東一心三核鄉鎮包括屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮設置租賃站點，完善公共運輸最後一哩路服務。周春米表示，屏東公共自行車新系統YouBike 2.0正式營運，由屏東市率先啟用，連同電動輔助自行車都將接棒上線營運服務。

車輛借還方式可透過「電子票證如一卡通或悠遊卡」或「手機掃碼」借車；營運初期，為鼓勵民眾多加騎乘，2023年底前來屏東騎乘YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠、YouBike 2.0E享前30分鐘半價優惠，另外為服務高屏共同生活圈，未來高雄及屏東車輛可互相借還，不收取跨區調度費。

屏縣府交通旅遊處表示，因應新系統YouBike 2.0上線，原Pbike維持服務不中斷，將營運至2月28日，2月將採雙系統營運模式，並逐步將Pbike站點退場。