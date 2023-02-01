位於嘉義縣立田徑場內的「科技運動館」今正式啟用。（呂妍庭攝）

位於嘉義縣立田徑場內的「科技運動館」今正式啟用。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁親自下場感受智慧化設施，練得滿臉通紅。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁親自下場感受智慧化設施。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員姜梅紅也下場感受智慧化設施。（呂妍庭攝）

由嘉義縣政府與中正大學合力打造，位於嘉義縣立田徑場內的「科技運動館」今正式啟用，結合科技與運動的空間，導入燈光反應訓練系統、智慧飛鏢機、高爾夫體感遊戲以及智慧等速肌力訓練機等聰明器材，增加民眾動的樂趣，即日起展開為期2個月試營運，開放民眾免費預約體驗，今嘉義縣長翁章梁也親自下場感受智慧化設施，練得滿臉通紅。

在教育部體育署400萬經費大力支持下，縣府教育處在中正大學運動競技系教授廖俊儒協助規畫下，科技運動館呈現三大亮點，包含新穎、吸睛的科技運動體驗區、全年齡層皆適宜的智慧健身區以及強化永續經營的大專院校跨域合作，廖俊儒強調，期待打造從小到老都可以體驗，結合運動科技和科學的基地。

廖俊儒說，科技運動館能讓縣民感受不同以往從事運動方法，透過智慧器材建置將可蒐集民眾運動的數據，對於地方政府日後的數據治理有更詳細的參考依據，未來也將繼續協助嘉縣府爭取中央不同級別的計畫協助，令運動館更完整。

廖俊儒表示，今啟用後，將由中正大學學生團隊負責2個月試營運期的服務，交還給縣府後，也會提供日後營運管理的建議。教育部體育署簡任視察吳偉銘則說，科技運動是1＋4計畫，今年是第1年，期待未來4年，嘉義縣的科技運動館還有更多東西展現出來。

翁章梁說，到運動場館運動已成為很多人的生活習慣，強調健康應該由自己負責，而非生府後交給醫師，像他上任就要求衛生局拍攝影片，在有線電視播放，帶民眾做運動，「收視率蠻高的」，現在透過科技運動產品，更輕易讓人掌握健康密碼、精準運動。