熱錢回來了！台幣收盤見29字頭 創5個月新高 16:412023/02/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣收盤突破30元大關。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在外資熱錢湧入下，股匯雙漲，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.965元，升8.7分，突破30元大關，創下5個月新高，成交金額14.11億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為30.05元，最高29.94元、最低30.09元。 五大銀行2022年全年新增房貸破7千億大關 年減0.23％ 兔跳行情 達人卡位超跌股 大陸解禁63家台灣食品 #30 #29 #8.7 #元大關 #96 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022年百貨業掀熄燈潮 04:102023/01/30 專題周報 開局強勢升值！ 1月人民幣兌美元即期匯率累升近2.8％ 18:222023/01/31 兩岸 台積電市值一早衝上14兆元大關 世界漲停至101元 12:552023/01/30 財經 台指期抱金兔 攻萬五 04:102023/01/30 證券．權證 匯市開紅盤 台幣衝30.2元關卡 04:102023/01/30 財經要聞 兩岸要春暖花開 溝通之門愈大愈好 04:102023/02/01 焦點新聞 聯華食：2023展望樂觀 04:102023/01/31 證券．權證 陸股前景 9成經理人按讚 04:102023/02/01 投資理財 任駐美大使的524天 秦剛走過廟堂和江湖 04:102023/02/01 話題觀察 陸解禁台灣63家食品 黃偉哲：期盼兩岸能有更好的互動 11:142023/01/30 政治 社評／站在戰爭與和平天秤上 04:102023/01/29 焦點新聞 外資湧進 11檔發奮兔強 04:102023/01/30 產業特刊 近15年歷史經驗 開紅盤後十日 上漲機率高達8成 04:102023/01/30 投資理財 NBA》吵架過後就爆發 莫蘭特大三元助灰熊上演逆轉秀 09:522023/01/30 體育 被動元件股 開紅盤報喜 04:102023/01/31 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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