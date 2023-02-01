在外資熱錢湧入下，股匯雙漲，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.965元，升8.7分，突破30元大關，創下5個月新高，成交金額14.11億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.05元，最高29.94元、最低30.09元。

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