德國駐伊斯坦堡領事館表示，基於歐洲最近幾起燒毀伊斯蘭教聖書可蘭經事件，安全單位經評估後發布伊斯坦堡恐攻警示，請德國僑民於國際交通運輸設施保持警覺。領事館今天起停止對外服務，直至另行通知。

瑞典、荷蘭及丹麥分別發生焚燒可蘭經事件後，美國、德國、法國、義大利等西方國家駐土耳其大使館1月底都針對禮拜場所恐遭報復攻擊發布安全警示。

德國駐伊斯坦堡領事館今天發信請當地僑民特別留意貝伊奧盧（Beyoglu）及塔克辛（Taksim）周邊地區，並避免前往公共場所及國際交通運輸設施，如有必要，請提高警覺。領事館也呼籲貝伊奧盧及塔克辛兩地的居民除非有必要才出門。

美國駐土耳其大使館1月30日二度示警指出，西方人經常出入地區「可能即將遭到恐怖分子的報復性攻擊」，尤其是土耳其第一大城伊斯坦堡貝伊奧盧、加拉達（Galata）、塔克辛及獨立大街等地。土耳其政府已經展開相關調查。

台灣外交部昨天發布新聞稿表示，依據駐土耳其代表處掌握的資訊，恐怖分子可能在土耳其境內西方旅客常造訪的宗教場所或觀光景點發動無預警的報復攻擊。

外交部提醒近期前往土耳其的民眾注意當地安全情勢，保持高度警覺，並避免前往人潮擁擠場域。如果遭遇急難需要協助，請撥打駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。（編輯：張芷瑄）1120201