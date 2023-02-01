今天最新出爐的國泰房地產指數指出，2022年第四季全台新推出預售個案數共233件，推案戶數計有25,857戶，較上季及前一年同季上升。

至於全台總推案金額，為4,688億元，較上季及前一年同季均上升；主力總價為1,777萬元，較上季及2021年同季下降；其中，大廈類型推案者佔88%。

2022 年第4季國泰全國房地產指數，相較上一季為價穩量縮，相較去年同季為價漲量縮。

第四季成交價、議價率、推案戶數及推案金額皆維持穩定，銷售率及成交戶數，都大幅減少。

國泰房地產指數分析，全球經濟下行風險上升，台灣出口連續4個月負成長，央行大幅下修2022年全年經濟成長率為2.91%，並於12月中旬再度調升利率半碼，以抑制通膨預期心理。景氣趨緩、股市震盪，近期房市交易明顯減緩，加上平均地權條例修法三讀通過，將進一步有效抑制投資炒作行為、健全房市交易秩序。

進一步觀察各地區表現，相較2021年同季，各地區成交價大幅上漲；成交量除台南增加，其餘地區均減少。

從四季移動趨勢觀察，與2013年、2014年波段高點相比，各地區本波成交價均創新高。

但在成交量方面，呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區超過前次波段高點，惟台中、高雄近期有和緩趨勢。

綜合本季房市，相較2021年同季，遞延推案在選後釋出，推案金額小幅增加，成交價大漲，成交量及銷售率均下滑，房市表現待觀察。

國泰房地產指數分析，國內房市面臨通膨、土建融資金緊縮、金融市場震盪及平均地權條例修法三讀通過等不利因素，買賣雙方價格認知差距擴大。另從全年回顧來看，由於經濟展望持續下修，利率升息效應、平均地權條例修法上路、總統大選前哨戰干擾等利空因素籠罩，預期未來房市供給量將逐步收縮。