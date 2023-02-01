兔年開工，不少人都希望今年能夠加薪，《科技紫微網》運勢網站中就分享12生肖如何跟老闆提起加薪事宜，其中生肖兔需抱著堅決的態度，並傳達不加薪就跳槽，生肖龍是要找老闆心情好時直接提出即可，生肖羊可找想加薪的同事一起談，生肖狗提加薪時會加籌碼，不然會覺得過意不去。

▍生肖鼠

生肖鼠為人處事相對圓滑，氣氛輕鬆的環境對談判有利，找個休閒的場合與老闆聊天，對話中可利用某個項目或公司的未來作為切入點，帶出自己過去的工作績效，讓老闆更加了解汗馬功勞，如此一來，加薪勢必成功在望。

▍生肖牛

生肖牛性情忠厚，也很務實，向老闆提加薪時只能實實在在的進行，在開口要求之前，先說出自己的發展目標，讓老闆更確定他們對公司的忠誠度與價值定位，這樣就有機會順利加薪。

▍生肖虎

生肖虎敢想敢做，然而做事易魯莽，在提出加薪之前至少要先弄清楚公司去年的利潤與老闆長遠的發展計劃，他們本身行動力強，若能同時讓老闆看到超強的邏輯能力，並覺得是值得投資的人才，談論加薪就好處理了。

▍生肖兔

擅長忍耐謙讓的生肖兔，想加薪一定得抱著堅決的態度，清楚對老闆說出其他同業的待遇，傳達「不加薪就跳槽」的訊息，否則容易被老闆以承諾將來的方式打發而不了了之。

▍生肖龍

才氣與上進心兼備的生肖龍容易自恃過高，即使是面對自己的老闆也一樣，關於加薪，只要找個老闆心情不錯的時候，直接提出即可，但索求要有限度，要知道，你是在讓老闆掏錢出來，若搞錯時機，很可能會有反效果。

▍生肖蛇

生肖蛇外冷內熱，即使再怎麼想提加薪都難說出口，如覺得難為情的話，建議可在老闆肯定能力後，並派給更加難搞的工作時，便順勢在此時提出加薪的要求，一切就自然水到渠成了。

▍生肖馬

生肖馬能言善辯，但關於加薪，還是用事實說話比較好，以免給老闆留下巧言令色的印象，實事求是地對老闆列舉出對公司的貢獻與目前的所得，並言簡意賅的說出「老闆，我覺得是該加薪的時候了。」

▍生肖羊

生肖羊富有創造力，但缺乏原則和立場，容易被別人影響，既然如此，建議找幾個也想加薪的同事，特別是曾經一起參與專案的夥伴，一起去跟老闆談，如老闆找來個別談話，記得堅持原則。

▍生肖猴

生肖猴嫉妒心強、愛比較，在提加薪以前，要先想好如何證明自己對公司的價值，另外和老闆提加薪時千萬別說「為什麼誰拿得比我多」這類的話，把對公司的實際貢獻，直接表現給老闆看即可。

▍生肖雞

生肖雞做事講究效率，通常很受老闆喜愛，只是個性上會有些自私，因此，提加薪時最好找幾個想加薪的同事一起參與，再由他們來帶頭，和老闆談的時候，宜從群體的利益為出發點，並牢記態度要誠懇。

▍生肖狗

做事有條理、忠誠度高的生肖狗，向老闆提加薪時自己還得加籌碼，不然會覺得過意不去，這個籌碼就是以後加倍努力、忠誠，只要表達了這個意思，老闆很容易被真誠所感動，自然會幫他們加薪。

▍生肖豬

生肖豬待人真誠，通常只會巴望著老闆主動加薪，如真等不到又拉不下臉的話，可找中間人來傳達想法，老闆如找你談話，可趁機將情況一五一十地坦白說出來，就算沒談成功，也是一次表現機會。