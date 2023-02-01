國道1號中壢段車流量大，上下班尖峰時段壅塞，桃園市政府長期爭取增設中豐交流道，初期因用地費及範圍過大不可行，經過溝通，交通部高速公路局決定以第1期工程先行闢建北向匝環道1日動土，預計2025年底完工，而南向部分則併同後續「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」一併檢討辦理

桃園中壢區國道1號中豐交流道新建工程，第1期工程將增設北入及南出共3支匝道，今天開工。（呂筱蟬攝）

高公局指出，中豐交流道原為「國道1號五股至楊梅段拓寬工程」計畫內容，因用地徵收範圍大，考量周遭環境、建物拆遷及土地徵收對民眾影響大而暫緩辦理，近年來由於桃園航空城計畫、機捷A21轉運站及高鐵桃園站，衍生強烈運輸需求，對國1內壢、中壢交流道造成強大交通壓力，後經與桃園市府多次協調，改以縮小規模、分階段施作方式辦理，優先闢建往返台北地區之匝環道。

交通部長王國材表示，五楊高架2013年完工時只有一個國2系統交流道，沒有從高架段下來的交流道，這幾年看到青埔、中壢發展，在整個地區造成國道壅塞，而中豐交流道位在內壢與中壢的中間，扮演疏散及配合未來航空城發展的角色，謝謝桃園市府過去在都市計畫及用地取得上的協助，讓工程可以如期動工，預計在2025年12月完工服務民眾。

桃園市長張善政指出，中豐交流道第1期優先闢建北向匝環道，是未來中壢及青埔地區繁榮發展的關鍵，將有效分流中壢及內壢交流道的交通量，並增加一條聯外交通連結中壢及青埔地區，盼能讓航空城計畫、高鐵桃園站、機場捷運A21轉運站等發揮更大效益，造福中壢及青埔地區的市民。