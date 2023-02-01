根據台灣民意基金會1月27日在臉書公佈的民調，從台灣人的政黨支持傾向中可以發現，有26.1％的民眾支持民主進步黨，有21.5％民眾支持中國國民黨，有20.3％民眾支持台灣民眾黨，另有8％民眾支持其他政黨，僅有3％民眾沒特別支持哪一個政黨，1％民眾則是不知道。前立委林濁水今（1）日就表示，「民眾怒氣未消，民進黨危機仍待克服」，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，「民眾對民進黨平均溫度只有46.61低於國民黨的48.10，但是剛敗選時民進黨支持度24.7%落後給國民黨的25.1%。現在民進黨回升1.7%成為26.1%，國民黨掉了3.6%，變成21.5%，民進黨領先4.5%，回歸敗選前的排序」，林濁水更點出，「兩組矛盾的數據表現的民意是，多數民眾還沒有原諒民進黨，加上一些民眾因為台灣人／台獨認同的關係，在生氣之後還是邊懊惱邊離開國民黨，回到民進黨」。

最後林濁水更說，「這指出認同問題使基本盤不會輕易被翻轉，但是民眾怒氣未消，民進黨危機仍待克服，同時也指出一些人急急忙忙說非『改變論述』不可，實在是敗慌了的魯莽之舉」。