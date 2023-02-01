各黨對於2024立委、總統大選已開始佈局，據傳前台北市議員羅智強今已將戶籍遷至大安區，他對此並未否認，僅證實戶籍遷出桃園，但遷到台北哪區，後續整理各方意見後會正式宣布，預計宣布時間會落在二月中旬以前。

羅智強今安排下午時間，前往台北市議會拜訪老同事，受訪時針對戶籍遷至大安區一事回應，大家現在很關心他要投入哪個選區，也確實很多好朋友鼓勵他參選大安區，但希望先努力拜訪請益，多聽聽大家意見。

羅智強說，他在大安、文山區擔任四年議員，議會有很多以前的好夥伴們，他想多聽聽大家的意見，也需要一點時間整合，先讓他請益到一定的段落，再來正式宣布參選哪區，預計二月中旬以前，就會對外正式宣布要選哪個選區的議員。

至於是否想過要挑戰艱困選區？他回應「羅智強只有一個」，勢必得要選一個選區來參選，過程中聽到很多的聲音，對於所有鼓勵他到不同選區參選的聲音他都非常感謝，因為都是代表對他的肯定，但他終究要選出一個選區來參選，所以可能無法讓每個選區的支持者滿意。

羅智強表示，當然挑戰艱困選區是一種考量，但是也有一些朋友建議他，應該從出發點開始，因為是他自己服務過的地方，也得到高票支持，有回來繼續服務的責任，但這決定並沒有那麼容易。

羅智強直言，不論在哪裡參選 ，對於2024年的總統大選，他都希望能扮演像2022年一樣的輔選角色，即便他在單一選區參選，仍會透過空戰議題、設置網路頻道、實際走訪、結合志同道合的朋友，一方面拚國會新的改革力量，也希望在2024年的總統大選扮演關鍵助力，這都是他考量的部分。