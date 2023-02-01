2021年全台灣迎來三級警戒，許多公司行號停擺運作，當時磊山就以快速轉變，幾乎無縫接軌線上運作，引發業界的討論與肯定，在三級警戒後，更大幅度的提升了業務端資訊應用效能，讓業務部隊即使身處不斷變化的環境氛圍，都能高標高效的完成對客戶的服務。磊山保經業務總經理林世德表示，磊山的企業願景是，讓每一位磊山人都能成為典範，在這樣的願景下，磊山必須擁有相對應的後勤支援支持著每一位夥伴，因此公司願意傾力發展內勤行政、資訊、培訓等業務夥伴必備的硬實力，成為他們堅強後盾，讓夥伴在各式支援下成為可大、可敬、可久的保險企業家典範人物，並提供多樣化的課程及研習社團，讓成功得以複製，讓實力持續壯大，這就是磊山能夠持續發展的主因。

磊山從2021年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，曾引起業界大量討論，經過兩年的調整，制度及配套措施更完全，也吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。2022年磊山業績成長20.8％，新報聘人數達610位夥伴，2023年，磊山喊出了業績成長30％、新增報聘1,000人的目標﹐並持續財務補助方案，幫助有心轉職的人才，都能在磊山安身立命，完成夢想，達成自己想要的圓滿人生。