台電舉辦節電比賽，高雄鼓山區在節電績優行政區大評比中脫穎而出，成為高雄市最會節電的行政區，去年6月至9月總共省下610萬7531節電度數，台電高雄區營業處處長張以諾及節能服務課課長李宜道1日特地前往鼓山區公所頒獎，感謝鼓山區公所大力推廣節電活動。

台電每年推廣節能減碳理念，也透過舉辦節電比賽，讓節電活動更加有趣，節電競賽的對象以住宅用戶為主，從22縣市中挑出每適用戶次節電度數最高的行政區，其中高雄市由鼓山區脫穎而出，張以諾笑稱，鼓山區獲獎正好呼應台電節電主軸「節電 從我改變」的理念，因為高雄區處剛好位於鼓山區鼓山路上，推廣節電真的從自己的行政區開始改變。

鼓山區長鄭明興表示，感謝台電對鼓山肯定，表示區公所不僅對外推廣，公所也以身作則節電，除了新購置的電器皆選用具有1級節能標章的產品，燈具也全換成省電燈具T5及LED，同時冷氣執行時段控管，並於室內外種植大量植栽，各方面都努力做好節電動作。